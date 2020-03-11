«Эту скотобойню затаскаю по судам». Владельца погибших кошек возмутила выплата 3 тысячи от «Аэрофлота»

Пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко, у которого в Шереметьево разбили две переноски с кошками, решил засудить перевозчика за жестокое обращение с животными. Также он собирает свидетельства других пострадавших, чтобы рассказать о «массовом беспределе в компании». «360» поговорил с Чумаченко о его планах.

22 января зоокурьер Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. С собой он вез нескольких породистых кошек. Двух взял в салон, еще двух сдал в багажный отсек, еще одну отправил другим рейсом с пересадкой в Болгарии. Стоимость каждого животного Чумаченко впоследствии оценивал минимум в две тысячи долларов. В Шереметьево пассажиру вручили двух кошек в раскуроченных переносках. Одно животное умерло от полученных травм по пути в Софию, еще одно — в ветклинике. Кот, летевший через Болгарию, прибыл с сильным обморожением.

Авиакомпания с самого начала заявляла, что «инцидент находится в зоне ответственности компании „Шереметьево Хэндлинг“». 10 марта перевозчик и вовсе не нашел связи между разбитыми переносками и гибелью животных.

«Информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего, по материалам проведенных расследований, своего подтверждения не нашла», — сказали в «Аэрофлоте».

На следующий день авиакомпания предложила Чумаченко выплатить ему три тысячи рублей за одну сломанную переноску и вернуть 75 долларов (5,5 тысячи рублей) за сверхнормативный багаж.

В письме от «Аэрофлота», с которым ознакомился «360», говорится, что «при разгрузке в результате случайного падения с транспортной ленты был поврежден только контейнер для перевозки животных, в котором находилась одна из Ваших кошек».

«Наличия причинно-следственной связи» между повреждением переноски в Москве и гибелью кошки в Софии компания не нашла. Смерть второй кошки и обморожение третьей в письме и вовсе не упоминается.

Теперь, по словам Чумаченко, его планы «гораздо шире, чем были ранее».

Меня априори не интересует финансовая компенсация, и я ее отдам на благотворительность. А в этом объеме даже благотворительность смахивает на малодушие Максим Чумаченко владелец погибших животных.

Пассажир решил довести до суда уголовное дело по статье УК о жестоком обращении с животными. По его словам, расследованием занимается полиция. Также он хочет либо организовать свое зоозащитное движение, либо примкнуть к уже «реально работающему» в России. Через комитет Госдумы по экологии зоокурьер направил запрос в Генпрокуратуру.

В запросе говорится, что отдел полиции в Шереметьево отказался заводить дело, не найдя в действиях сотрудников «Аэрофлота» и аэропорта состава преступления. Комитет просит возбудить дела по статьям о халатности и о жестоком обращении с животными.

«Теперь я коллекционирую все аналогичные случаи, произошедшие в „Аэрофлоте“, и вывалю в массы их реальное количество. Это не какие-то там две кошки какого-то „контрабандиста или звериного челнока“, как писали некоторые СМИ, это массовый беспредел госкомпании», — уверяет пассажир.

Чумаченко намерен «затаскать» по судам «эту скотобойню, прикрывающуюся вывеской госкомпании». Причем процессы, по его словам, могут начаться во «всех странах, куда они летали, летают или собираются летать».

Конечной целью Чумаченко называет увольнение всех сотрудников «Аэрофлота», имеющих отношение к перевозке животных, включая гендиректора.