Мальчик в Балашихе всю ночь провел в застрявшем лифте. В УК объяснили, почему его не нашли сразу

В Балашихе восьмилетний мальчик застрял в лифте без мобильного телефона и провел в нем всю ночь, пока на улицах его искали десятки волонтеров. Глава управляющей компании ООО «Фасад» Асхат Зарипов рассказал «360», как проходила операция по вызволению мальчика из плена и почему она затянулась.

В лифте, в котором застрял мальчик, не работала кнопка вызова диспетчера. Ребенок застрял в лифте вечером и до раннего утра оставался в кабине на техническом этаже. Произошла аварийная ситуация, из-за которой лифт вместо шестого этажа уехал на 20-й.

«Мальчик после школы зашел к товарищу, примерно в 18:15 зашел в подъезд и должен был поехать на шестой этаж, но лифт почему-то по невыясненным причинам уехал на 20-й этаж с малой скоростью и перестал реагировать на манипуляции с кабиной. Не было связи с диспетчером, не реагировал на кнопки вызова этажей. У мальчика не было мобильного телефона и его криков через лифтовой тамбур никто не услышал. Вечером, когда родители спохватились и начали поиски, никто из жильцов не обратил внимание, что лифт стоит на 20-м этаже в аварийном режиме, и мальчика искали где угодно, кроме как в подъезде», — сообщил представитель УК.

Мальчика обнаружили в лифте только около 04:00. Его достали из кабины техники и спасатели МЧС.

«Лифт был обесточен снизу и с щитовой, наверху МЧС открыло лифт специнструментом», — сообщили в УК.

На вопрос о том, почему управляющая компания не сразу заметила, что лифт застрял, представитель УК объяснил, что это находится не в их зоне ответственности, так как за работоспособность лифтов отвечает другая обслуживающая компания, которая выступает как подрядчик.

Некоторые из жильцов рассказали, что все же обратили внимание на то, что лифт не работал, и обращались в управляющую компанию, но на это никто не реагировал.

Глава ООО «Фасад» сообщил, что все сотрудники УК присутствуют в общедомовом чате. Он предоставил «360» скриншоты из чата за 23 марта, когда пропал мальчик, и ни одного сообщения о неработающем лифте там не было.