«Это танцы на костях»: Ресторатор призвал бойкотировать выпуск «Пусть говорят» про Картрайта

Оказалось, что Ресторатора хотели попросить принять участие в выпуске, но он отказался. Тимарцев также призвал коллег бойкотировать этот выпуск.

Ранее Ресторатор сообщил «Газете.ru», что хорошо знал жену рэпера. А самого певца считал талантливым и приятным человеком. Также Тимарцев признался, что был в шоке, когда узнал о случившемся. Потому что, по его мнению, жена Картрайта делала все для его карьеры.

На прошлой неделе Александр Тимарцев организовал прощальную вечеринку в честь Энди Картрайта. На мероприятии собрались друзья и знакомые рэпера. Все вырученные деньги Тимарцев решил отдать матери погибшего.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. По версии следствия, его расчленила жена в порыве ревности. Она также упаковала останки мужа по пакетам. Жену рэпера арестовали 3 августа.