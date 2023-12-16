Общество 16 декабря 2023, 09:48 «Это оксюморон». В Госдуме решили запретить детское шампанское Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить название «детское шампанское» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Название «детское шампанское» необходимо запретить, а производителей за популяризацию алкоголя среди детей — наказать. Такое заявление сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью РИА «Новости».

«Каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют „детским шампанским“ и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — подчеркнул он.

Реклама

Хамзаев считает, что было бы правильным привлечь производителей таких продуктов к ответственности, ведь они буквально обманывают людей. Депутат считает, что маркам с детским шампанским нужно либо платить акцизы и другие сборы, либо выпускать обычную детскую газировку.

«Но детское шампанское — это оксюморон», — заключил депутат.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин советовал предостеречь мальчиков и девочек от распития детского шампанского, ведь ребенок может серьезно воспринять эту игру и начать пить алкоголь в будущем. С врачом согласилась психолог Маргарита Алексеева, он отметила, что детское шампанское может простимулировать более раннюю алкоголизацию.