Подмосковье 11 сентября 2023, 16:42 Подмосковный нарколог рассказал о влиянии детского шампанского на ребенка Unsplash

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Ежегодно 11 сентября в стране отмечают Всероссийский день трезвости. Психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин посоветовал предостеречь подрастающее поколение от распития детского шампанского, поскольку ребенок может серьезно воспринять эту игру в будущем и начать пить алкоголь.

«Главный воспитатель в жизни ребенка — его семья, поэтому пример ему должны подавать в первую очередь родители. Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного!» — отметил эксперт.

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По мнению нарколога, родители должны помочь своим детям найти подходящее хобби в мире спорта или творчестве. По статистике, ребенок выбирает трезвую жизнь чаще, если она его увлекает сильнее, чем встречи с пьющими компаниями.

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