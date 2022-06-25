Перенос церемонии прощания с известным певцом Пьером Нарциссом связан с тем, что камерунская сторона помешала провести ее, направив соответствующую бумагу в посольство своей страны в Москве. Об этом «360» сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачева.

«Возник острый форс-мажор в связи с регулированием внутренних вопросов между странами и семьями. Это нонсенс, нештатная ситуация. Наша сторона подготовила все в лучшем виде, но этот форс-мажор есть, и мы его решаем по конференц-связи между семьями», — сообщила она.

Калачева попросила поклонников Нарцисса прийти на церемонию в среду, 29 июня.

«В среду по этому же адресу. Просим свое внимание, теплую помощь оказать. Он готов, лежит и ожидает, все будет отлично», — добавила она.

По словам бывшей жены певца, камерунская сторона всячески противится проведению церемонии прощания в России.

«Не могу рассказывать, там другая сторона все бьется в истерике, не могут вовремя принимать решения и мешают нам. У меня волосы на голове трясутся, но решаю вопрос, против всех. Думаю, зайке это не нравится», — заключила Калачева.

Изначально прощание с Нарциссом было запланировано в Москве на 25 июня, однако его перенесли на 29 июня.

Продюсер Милена Дейнега рассказала, что посольство Камеруна не выдает официальную бумагу о выдаче тела.