Прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня

Церемония прощания с умершим певцом Пьером Нарциссом перенесена на среду, 29 июня. Об этом «360» сообщила продюсер Милена Дейнега.

По ее словам, посольство Камеруна не выдает официальную бумагу о выдаче тела. Таким образом, прощание, изначально запланированное на 25 июня, перенесено на среду, 29 июня.

«Уверена, что придем к решению, похороним его здесь, все документы собираем на это. Его жена и дочь имеют право сказать, где похоронить. Кто тогда принесет цветы ему там», — заявила она.

Продюсер выразила мнение, что сам Нарцисс хотел бы быть преданным земле в России.

«Думаю, он сам бы хотел быть похороненным в России, он настоящий народный артист тут», — добавила Дейнега.

Поклонники потеряли музыканта 21 июня, он ушел на 46-м году жизни, у него остались жена и дочь. Проститься с музыкантом пришли поклонники и представители СМИ.