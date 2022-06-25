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    25 июня 2022, 11:53

    Прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня

    Продюсер Дейнега сообщила о переносе прощания с Нарциссом на 29 июня

    Максим Зинкин

    Церемония прощания с умершим певцом Пьером Нарциссом перенесена на среду, 29 июня. Об этом «360» сообщила продюсер Милена Дейнега.

    Прощание с Нарциссом перенесли на 29 июня

    По ее словам, посольство Камеруна не выдает официальную бумагу о выдаче тела. Таким образом, прощание, изначально запланированное на 25 июня, перенесено на среду, 29 июня.

    «Уверена, что придем к решению, похороним его здесь, все документы собираем на это. Его жена и дочь имеют право сказать, где похоронить. Кто тогда принесет цветы ему там», — заявила она.

    Продюсер выразила мнение, что сам Нарцисс хотел бы быть преданным земле в России.

    «Думаю, он сам бы хотел быть похороненным в России, он настоящий народный артист тут», — добавила Дейнега.

    Поклонники потеряли музыканта 21 июня, он ушел на 46-м году жизни, у него остались жена и дочь. Проститься с музыкантом пришли поклонники и представители СМИ.