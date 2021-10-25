Психолог рассказал, как вести себя в период локдауна

В период локдауна психика людей подвергается тяжелым испытаниям. Многие люди могут столкнуться с депрессией и сложностями в отношениях с близкими. Доктор психологических наук, декан факультета практической психологии МВШСЭН Евгений Моргунов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как избежать подобных состояний.

Специалист рассказал, что помочь могут секреты, которым обучают космонавтов. Несмотря на то, что сотрудники МКС постоянно находятся вместе в замкнутом пространстве, им удается сохранить дружелюбные и здоровые взаимоотношения. Сделать это, по словам Моргунова, помогает специальный режим дня.

«В прошлом веке прорабатывались режимы, когда космонавты вроде бы находятся в одном пространстве, но они независимы. Вплоть до того, что меньше смотрят друг на друга и больше находятся спиною друг к другу. Такие простые хитрости могут дополнительно снять напряженность», — отметил эксперт.

Кроме того, врач посоветовал не налегать на антидепрессанты. Гораздо более полезным и действенным средством станет чай с мятой и пустырник.