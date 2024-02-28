28 февраля 2024, 17:53
Это не дрифт, просто монтаж. Экс-мэр Иркутска рассказал о видео с лимузином на Байкале
Экс-мэр Иркутска Кондрашов рассказал о штрафе после ролика с лимузином
Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов, снявший видео с ездой на белом лимузине по льду Байкала, получил штраф за вождение авто без пристегнутого ремня безопасности. Об этом он рассказал в комментарии «360». Отдельно бывший чиновник отметил, что никакого дрифта не было, а все дело в монтаже.
«Я давал пояснения ГИБДД. <…> Поскольку я не был пристегнут ремнем безопасности, и это видно на видео, за это выписали штраф. Я законопослушный гражданин, конечно, штраф оплатим», — рассказал Кондрашов.
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Говоря о ролике с ездой по льду Байкала, он пояснил, что ничего не нарушал, так как двигался по ледовой переправе между материком и островом Ольхон.
«Мы двигались по одной стороне переправы, а поскольку выехать там сложно на берег, нам было необходимо проехать обратно — это отдельная линия, и мы задом разворачивали машину чтобы проехать в другую сторону», — пояснил собеседник «360».
По словам Кондрашова, разворот был на небольшой скорости, просто потом видео ускорили на монтаже, из-за этого получился эффекта дрифта.
«По ледовой переправе можно передвигаться. Автомобиль зарегистрирован, я был за рулем, сын снимал. Разворачивались на медленной скорости. Потом у нас креативная управляющая в отеле так смонтировала, наложила музыку, ускорила видео, и получилось так, как будто это дрифт», — подчеркнул Кондрашов.
Видео с белым лимузином ранее появилось в Instagram* бывшего мэра Иркутска, вызвав большой резонанс и среди пользователей сети, и со стороны СМИ.
«Подъем» сообщал, что после публикации этого ролика Кондрашова может ждать проверка.
*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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