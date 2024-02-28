Общество 28 февраля 2024, 15:07 Экс-мэр Иркутска хайпанул на льду Байкала. Видео с дрифтующим лимузином ждет проверка Экс-мэра Иркутска проверят после видео с дрифтом на лимузине по льду Байкала Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

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Экс-мэр Виктор Кондрашов устроил дрифт на белом лимузине по льду озера Байкал. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram*. Теперь его действия будут проверять на предмет возможных административных нарушений.

«Все завидуют, как обычно»

Для записи ролика Кондрашов оделся в черный костюм. На видео указано, что снимали дрифт близ острова Ольхон.

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В беседе c изданием «Газета.ru» бывший мэр заявил, что прокатился на лимузине по паромной переправе на Байкале. Поэтому, по его словам, областной закон о выезде на лед не нарушал.

«Это официально сделанная переправа.<…> Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг», — сказал Кондрашов.

Дрифта не было, все ускорили на монтаже

По мнению мужчины, никаких нарушений он не допустил, хотя все получилось эпатажно. Тут же он заметил, что на свадьбу многие люди катаются на лимузинах, снимают себя, и «не обижается никто».

«Да, необычно, да, эпатаж. Мы догадались сделать такую рекламу Байкалу. Я не вижу нарушений», — подчеркнул экс-мэр.

Собеседник издания также обратил внимание, что лимузин не дрифтовал и вообще еле разворачивался на льду, а запись просто ускорили на монтаже.

«Я понимаю, что сейчас предмет роскоши в наше время рекламировать не стоит, но [лимузин] стоит копейки — 200 тысяч рублей всего, старая машина, сейчас не используется», — добавил Кондрашов.

Кондрашов занимал должность мэра Иркутска с 2010 по 2015 год. До этого — с 2009-го по 2010-й — был депутатом Заксобрания Иркутской области первого созыва.

Реакция МЧС

Роликом с лимузином уже заинтересовались местные власти, МЧС и полиция, уточнил «Подъем». В частности, устанавливается, где именно снимали видео — в районе переправы или за ее пределами.

В региональном главке МЧС изданию напомнили, что вне ледовой переправы выезд на водные объекты запрещен.

«Там без разницы — Байкал или не Байкал», — подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что на озере есть только одна ледовая переправа сообщением Куркут — Иркутская губа: «на остров Ольхон она идет, соединяет материк с островом».

«Это видео в поле зрения попало, его передали в полицию, Нацпарк, который тоже защищает свою территорию, и администрацию Ольхонского района. Там специалисты посмотрят и уже будут определять, что это такое», — добавили в МЧС.

Представители ведомства добавили, что к правоохранителям обращался Нацпарк, а МЧС сообщило в администрацию района, потому что там имеют право составлять протоколы за административные правонарушения.

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