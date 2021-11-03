«Это конченый поступок». Боец MMA Кулинский решил выпросить прощение у избитой бывшей девушки

Бывшая девушка бойца ММА Артура Кулинского Алиса рассказала «360», что после избиения спортсмен пытается выпросить у нее прощение. Адвокат Екатерина Гордон уточнила, что поступки мужчины тянут на восемь лет тюрьмы.

«Считаю, что нужно возбуждать дело по статье „Побои“. Из-за того, что рука была раньше сломана, в ней штифт, это тяжкий вред здоровью — до восьми лет. Со слов Алисы, он ранее был судим за разбой. По ее словам, в какой-то момент он незаконно удерживал проститутку», — рассказала Гордон.

После произошедшего девушка начала получать сообщения от бойца, в котором он утверждает, что ему нет прощения, но он готов на все, чтобы возместить ущерб. Боец также заявил, что из-за произошедшего якобы готов себя убить.

Алиса рассказала, что вернулась домой ночью 27 октября после ссоры, в квартире ее ждал пьяный молодой человек. Он сказал ей, что приехал ее убить, потому что если она не будет с ним, то тогда не будет ни с кем.

«Он затащил домой и бил меня. У меня появился шанс сбежать, когда он встал с меня и сказал, что вызовет скорую, скажет, что здесь до смерти забитая девушка, и терять ему нечего. Он был на кухне, а я лежала в коридоре, я встала и быстро побежала, но во дворе он меня сбил с ног и продолжал бить меня», — рассказала пострадавшая.

Появился мужчина, который начал спрашивать, что происходит. В это время пострадавшая успела добежать до круглосуточного магазина и попросить о помощи. Но и там мужчина настиг девушку, сотрудники никак не могли ей помочь, потому что сильно боялись его.

Она выбежала на улицу и заметила полицейских, которые шли навстречу. Они задержали злоумышленника. Но это не первый раз, когда он так себя повел. Летом парень сломал Алисе руку, теперь в ней штифт и двигает ее она с трудом. После она закончила с ним отношения. Но и тогда он пытался за это просто извиниться.

Сейчас девушка сильно опасается за свою жизнь. Она сняла жилье, но скрывает адрес даже от адвокатов. Ситуацией занимается Федерация правовой защиты спорта.