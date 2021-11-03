Девушка бойца MMA Кулинского заявила об избиении и угрозах убийством

Девушка бойца ММА Артура Кулинского заявила, что он избил ее и угрожал убийством. Алиса написала заявление в полицию. Федерация правовой защиты спорта оказывает ей помощь, сообщила «360» адвокат Екатерина Гордон.

По словам Гордон, боец подкараулил Алису возле ее дома 27 октября. Сначала он якобы избивал ее в квартире, но, когда девушка вырвалась на улицу, пошел за ней. Основное избиение происходило возле магазина, где девушка просила о помощи, но в ответ ее чуть ли не прогнали. При этом в магазине почему-то отказались предоставить записи с камер, сообщила Гордон.

Полицию вызвал прохожий, которого Алиса встретила на улице. Но прибывшие полицейские узнали Кулинского и начали делать с ним селфи.

Девушка опасается за свою жизнь. Она сняла жилье, но скрывает адрес даже от адвокатов.

«Она из тех женщин, которые не плачутся. Она боец и довольно терпеливый человек. То есть сидит с железкой в руке, которая не сгибается, но говорит об этом достаточно спокойно. Сейчас она боится за свою жизнь, потому что он действительно очень странный. Она арендует жилье, спряталась, не говорит адрес даже нам», — рассказала адвокат.

Ситуацией занимается Федерация правовой защиты спорта.

Гордон отметила, что Алиса уже неоднократно подвергалась избиениям со стороны спортсмена. В прошлой раз, когда боец смешанного стиля сломал ей руку, Алиса решила, что пора расставаться. Но, поскольку оба работают в одной индустрии, вскоре после разлуки они снова встретились и решили, что продолжат общаться как друзья.

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