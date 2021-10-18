«Это даже не экстремизм». «Мужское государство» окрестили нацистами

Признание «Мужского государства» экстремистской организацией с запретом ее деятельности на территории РФ является абсолютно правильным решением, поскольку это движение полностью соответствует такому статусу. Об этом «360» заявил пресс-секретарь завода «Вятич» Владимир Маматов.

«Мужское государство» — объективно экстремистская организация, подчеркнул Маматов, поддержав решение суда. Он рассказал, что просматривал их комментарии на тему расовых меньшинств и женщин и все эти высказывания были некорректными.

«На мой взгляд, это нацистская идеология, когда люди одной нации, одного народа становятся как бы титульной нацией, а все остальные — людьми второго сорта. То есть это нацизм, даже не экстремизм, но это мое мнение», — сказал Маматов.

Активисты «Мужского государства» — это люди, которые своими действиями пытались выместить недовольство и неудачи в жизни, переложив их на кого-то другого, обвинив в несчастьях других людей.

«Ну и проще всего, естественно, это сделать с чужаками. То есть другой цвет кожи, другой язык, другая нация. Я абсолютно на стороне нижегородской прокуратуры, я считаю, что это правильное действие», — заявил он.

Представитель завода «Вятич» не исключил, что основатель движения Владислав Поздняков после этого откроет новые каналы, которые будут действовать не на территории России и под другим названием.

«Появится другое что-то. Мы в любом случае будем протестовать и требовать решения опять», — заявил Маматов.

Поздняков и его сподвижники ранее также ополчились и на «Вятский квас», выпускаемый заводом «Вятич». Поводом стала рекламная кампания, для участия в которой бренд привлек темнокожих моделей.

Нижегородский областной суд 18 октября удовлетворил иск прокуратуры и признал «Мужское государство» экстремисткой организацией, запретив на территории РФ. Сам Поздняков в суд не явился, но на слушании присутствовал его адвокат.