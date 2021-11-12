«Это бредятина полная». Врач ответил на слова Лозы о «разбегающейся» вакцине и густеющей крови

Заявления людей, далеких от медицины, о том, что вакцина от коронавируса начинает «бегать» по организму, могут вызывать только удивление. Цель вакцины в том, чтобы тренировать иммунную систему человека, а она не находится в области введения препарата, заявил «360» врач-эксперт Тимур Пестерев.

Ранее с такими рассуждения о действии «Спутника V» выступил музыкант Юрий Лоза. По его словам, вакцина не находится там, где ее кололи, а «разбегается» по всему организму, начинает гулять по крови и «оказывается в тех местах, где ей совсем не место». Помимо этого, артист указал на то, что вакцина, по его мнению, сгущает кровь.

«Я не сказал бы, что Юрий Лоза — авторитет в медицине. От человека, который не изучал ни иммунологию, ни физиологию, странно слышать такие вещи», — заметил в ответ Пестерев.

Он напомнил, что цель вакцины состоит в тренировке иммунной системы.

«Иммунная система у нас не в руке находится, ее клетки есть во всем организме. Поэтому говорить о том, что она куда-то бежит — это странновато, очень мягко говоря», — добавил он.

По мнению Пестерева, бороться с такими домыслами можно только информационной гигиеной. Нужно стараться слушать только компетентных людей и самому производить синтез и анализ полученной информации, добавил он.

Также специалист опроверг фейк о том, что вакцина может вызвать сгущение крови.

«Это бредятина полная. При чем тут сгущение крови. Если у человека вдруг поднимается температура в ответ, то у него формируется иммунитет, это может теоретически привести к тому, что у него происходят испарение пота и потеря жидкости, немного уменьшится объем циркулирующей крови и немного станет кровь гуще, но не более того», — пояснил Пестерев.

В конце октября в России на фоне ухудшения эпидемической обстановки был введен режим нерабочих дней. На федеральном уровне он продлился с 31 октября по 7 ноября. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, длинные выходные помогли переломить ситуацию с распространением коронавируса в стране. Также он указал на рост вакцинации.