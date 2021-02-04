Эталонный образец штамма коронавируса утвердили в России

Стандартный образец штамма SARS-CoV-2, который создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи, утвердил Росстандарт. Это позволит улучшить тест-системы для определения коронавируса в организме человека.

Образец внесли в базу государственной службы стандартных справочных данных, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

«Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве назвали образец штамма коронавируса эталонным и считают, что он поможет повысить качество и постоянство результатов диагностики с помощью отечественных тест-систем.

«Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к «одному знаменателю», — сообщила руководитель лаборатории биоинформационных технологий Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

В Министерстве здравоохранения добавили, что в России проблем с ПЦР-диагностикой нет, отечественные производители реагентов для тестов полностью покрывают потребности внутреннего рынка, а также экспортируют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока.