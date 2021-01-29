Почему самотестирование от коронавируса недопустимо? Объяснил профессор

Иванов разделил проблему с самотестированием на две составляющие. Первый момент — юридический.

«Проведение всех этапов лабораторной диагностики при новой коронавирусной инфекции регламентировано документами Роспотребнадзора, а в них не предусмотрена процедура самостоятельного отбора пациентом биоматериала», — обратил внимание специалист.

Второй момент — недостоверность результатов подобного тестирования, поскольку вероятен риск получения ложноотрицательного заключения.

«Это обусловлено тенденцией к „щадящему“ мазку с поверхности слизистых рото- и носоглотки, при котором концентрация SARS-CoV-2 в транспортной среде для последующего лабораторного исследования может быть не достаточной для пределов чувствительности метода ПЦР», — добавил собеседник издания.