Эксклюзив 07 сентября 2023, 21:47 «Есть все шансы». Закону о 13-й пенсии ко дню рождения предрекли одобрение в Госдуме Депутат ГД Земцов: шансы на принятие закона о 13-й пенсии ко дню рождения есть Freepik

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения, инициатором выступил вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов. Какова вероятность принятия этого закона, «360» обсудил с депутатом ГД Николаем Земцовым.

Парламентарий считает, что тот уровень, который представляет Чернышов, позволяет предполагать, что вероятность принятия этого закона весьма высока.

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«Закон позитивный в своем содержании и внесен с достаточно высокого уровня. Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти», — отметил Земцов.

Сроки возможного принятия парламентарий озвучивать не стал, это вопрос требует уточнения. На вопрос о других мерах поддержки пенсионеров депутат ответил, что необходимо повысить пенсию, которая у некоторых групп пенсионеров «позорно маленькая» и не позволяет вести обычную жизнь.

«Это область, которая требует постоянной работы. Пенсия должна как-то приближаться к прожиточному минимуму», — пояснил депутат.

Финансирование нового законопроекта — это самое последнее, о чем стоит говорить, уверен Земцов.

«В наших условиях „сам погибай, а стариков своих корми“. Это та область, которая называется просто обязанность и долг детей перед родителями», — подчеркнул депутат.

Земцов отметил, что в области пенсионного обеспечения еще много работы. Пенсионерам необходимо обеспечить достойную жизнь, подчеркнул он.