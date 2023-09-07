Общество 07 сентября 2023, 20:57 Россиянам предложили платить дополнительную пенсию ко дню рождения Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Инициатором выступил вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости».

«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин <…> получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», — значится в законопроекте.

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В пояснительной записке указано, что в пенсионном возрасте день рождения перестает быть праздником по причине неблагополучного финансового положения. Законопроект призван вернуть праздник в жизнь пенсионеров в качестве ежегодной материальной поддержки в виде дополнительной суммы ко дню рождения, ее планируют выплачивать всем категориям пенсионеров.

Ранее депутаты Госдумы рассмотрели предложение от ЛДПР установить 25%-ную надбавку к страховой пенсии сельским почтальонам. Об этом сообщил RT.