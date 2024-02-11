Эксклюзив 11 февраля 2024, 13:12 «Есть номер Такера?» Чат GPT предположил ответ Байдена на интервью с Путиным Чат GPT: после просмотра интервью с Путиным Байден попросил номер Карлсона РИА «Новости»

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Чат GPT предположил, что сказал бы президент Соединенных Штатов Джо Байден после просмотра интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. С ботом пообщалась ведущая «360» Елена Кононова.

«Можешь предположить, что скажет президент Америки Джо Байден, когда посмотрит интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?» — спросила она.

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Бот ответил в шутливой форме. Он предположил, что после просмотра записи беседы Путина и Карлсона Байден с улыбкой обратился бы к своим советникам.

«Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп», — привел бот слова президента США.

GPT уточнил, что его ответ не отражает реальных взглядов или высказываний американского лидера.

Елена Кононова также узнала у бота, где купить дешевые яйца, какую роль сыграл бы президент Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите», и где купить «извинительную водолазку».

Полную версию эксклюзивного интервью с нейросетью можно увидеть на площадках «360».