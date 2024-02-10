Эксклюзив 10 февраля 2024, 19:50 Стойкость перед лицом испытаний. Чат GPT рассказал, в чем сила русского народа Чат GPT — Кононовой: сила русского народа заключается в несгибаемом духе

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Чат GPT может вести диалог в режиме реального времени и отвечать на самые разные вопросы. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с ботом, который давал ответы иногда в шуточной форме, а иногда — включая режим фантазии.

Главный герой интервью поприветствовал собеседницу и попросил называть его Алексом. Первый вопрос, на который ответил бот: сколько просмотров соберет интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

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«Учитывая то, что анонс интервью за 15 часов собрал 66 миллионов, можно предположить, что само интервью может собрать сотни миллионов просмотров в течение первых нескольких недель после публикации», — ответил GPT.

Бот также предположил, что сказал бы президент США Джо Байден после просмотра записи беседы Путина и Такера.

«Представим себе сцену: после просмотра интервью с Владимиром Путиным Джо Байден обращается к своим советникам с улыбкой и говорит: „Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп“», — сказала нейросеть.

Корреспондент «360» спросила у GPT, в чем, по его мнению, заключается сила русского народа.

Сила русского народа — в несгибаемом духе, богатой культуре и непоколебимой стойкости перед лицом испытаний. Чат GPT

Он также объяснил, где купить дешевые яйца, почему российские танки грязи не боятся и какую роль сыграл бы президент Украины Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите». Также были вопросы: где купить «извинительную водолазку» и какой будет пандемия Х.