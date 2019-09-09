«Никто не уволен»: в онкоцентре Блохина опровергли массовое увольнение врачей

Столичный онкоцентр объяснил происхождение неопознанных трупов Подробнее

«Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению», — сообщили в онкоцентре.

Там добавили, что сейчас проводятся работы по внедрению новых протоколов и мировых стандартов и повышению квалификации сотрудников. В частности, одной из задач медучреждения является внедрение изменений в работу детского института, направленных на оказание медпомощи на высочайшем уровне детям со злокачественными новообразованиями. Кроме того, в центре расширили перечень диагностических исследований.

Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина якобы массово увольняются врачи с приходом нового директора подразделения науки Светланы Варфоломеевой. Ее назначили на пост директора НИИ детской онкологии и гематологии в июне. Согласно сообщениям, новый руководитель создавала напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления об уходе по собственному желанию.