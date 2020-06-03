«Если бы промедлили, я бы не выжил». Житель Подмосковья поборол COVID-19 после 24 дней на ИВЛ

Житель Подмосковья Анатолий Буболев провел на ИВЛ 24 дня. Когда он пришел в себя, ему сказали, что он был на грани жизни и смерти — поражены были 90% легких. Теперь, когда коронавирусная беда осталась позади, Буболев рассказал, как заново учился ходить, ценить природу и общаться с семьей.

Анатолий Буболев заболел в начале апреля. Сначала у него была небольшая температура, они вызвали врача из местной амбулатории и начали лечение. Когда температура стала повышаться, решили не рисковать и позвонили уже в скорую. Тогда и выяснилось, что у него двусторонняя пневмония.

«По мере приближения в Талдом температура повышалась. Я потом уже ничего не помню. Просто сам по себе отключился. Я думаю, если бы еще промедлить, просто я бы уже не выжил», — рассказал Буболев.

Что происходило дальше, Буболев не помнит. Как он понял, его сразу же отправили в реанимацию Талдомской больницы. В палате интенсивной терапии он провел месяц. Теперь он не перестает благодарить врачей, медсестер и весь обслуживающий персонал, которые лечили его без промедления и с любовью.

Я когда пришел в сознание, мне сказали: «Ты был на грани жизни и смерти». Потому что очень тяжелый я был, 90% легких было поражено. После реанимации рука не поднималась, нога не поднималась, заново ходить учился. Все это было очень нелегко Анатолий Буболев.

Сейчас Буболев находится на даче с детьми и внучкой, она в этом году пойдет в первый класс.

«Самое главное, утром встаю и радуюсь жизни. Открою дверь с дачи, открыл: яблони в цвету, трава растет, солнышко всходит. Самое приятное в жизни, что ты живой, ты счастлив», — отметил Буболев.

Он вспоминает, что, когда его выписали, семья хотела его обнять и расцеловать, но он, несмотря на пять отрицательных тестов, все равно в душе боялся к ним прикоснуться.

Буболев признался, что он спортсмен: занимался бегом и лыжами. Никаких проблем с легкими никогда не было, поэтому потерял бдительность, не отнесся серьезно и «попался на удочку». Теперь, после выздоровления, он смотрит на всю свою жизнь по-другому.