Больница в Талдоме станет инфекционным центром на время пандемии. Там смогут принять почти 200 пациентов

В Талдоме перепрофилируют Центральную районную больницу. Как и в других городах региона, здесь создают инфекционный центр для борьбы с COVID-19. Больница сможет принять до 200 пациентов.

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«У нас есть отделение для самых тяжелых пациентов, это реанимационное отделение на 20 коек», — отметил Игорь Давронов, главный врач Талдомской ЦРБ.

В это отделение будут привозить тех, чью жизнь не спасти без аппарата искусственной вентиляции легких. Семь машин у ЦРБ уже есть, скоро доставят еще 13. Аппарат по обеззараживанию воздуха уже на месте.

Палаты оборудуют системой видеонаблюдения для более эффективного мониторинга состояния пациентов. На посту дежурный будет отслеживать по экранам состояние больного и в случае необходимости вызовет специалистов.

Важно не дать вирусу шанс покинуть пределы отделения. Для этого в потолке устанавливают мощные фильтры, они не выпустят воздух. Вентиляция раздельная.

Двери сделают более герметичными. И открыть их сможет только магнитный ключ.

Новое инфекционное отделение по размеру, как несколько других. Раньше здесь располагались хирургия, гинекология, терапия, реанимация и детское отделение. Пациентов перенаправили в филиалы больницы, в том числе в Дубну.

«Конечно, это определенный дискомфорт, жители нас понимают. Мы должны быть готовы к новым вызовам. Мы изучаем самые прогрессивные методики, которые внедрили другие страны», — уточнил Владислав Юдин, глава Талдомского городского округа.

В новом отделении врачи будут жить во время эпидемии. Территорию огородят, пропускать будут только через КПП. На входе, естественно, дезинфекция.

Завершить перепрофилирование планируют к середине апреля. Пока же в Талдоме не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Врачи надеются, что пациенты, если и будут, то в минимальном количестве и 196 изолированных коек не понадобятся. Но готовиться нужно ко всему.

В Центральной городской клинической больнице Реутова также готовятся принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас в медицинском учреждении есть 40 коек. В случае необходимости их количество увеличат.