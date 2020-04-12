Еще в трех округах Подмосковья нашли коронавирус

Таким образом, число муниципалитетов, где обнаружен вирус, выросло до 55. Больше всего зараженных — в Люберцах, Красногорске, Химках, Одинцове и Мытищах. Все эти округа граничат с Москвой, где число заболевших в последние сутки перевалило за десять тысяч.

В Подмосковье выявили 278 новых случаев COVID-19. Теперь в регионе — 1360 человек с диагнозом «коронавирус». Скончались 18 человек. Выздоровели и выписались 75 человек.

Глава региона Андрей Воробьев рассказал, что сейчас больницы Подмосковья готовят тысячи коек для приема больных. Новые места появятся к концу апреля. Все потому, что число больных пневмонией в Московской области продолжает расти с каждым днем. Он также заявил о том, что тестов на определение коронавируса также будут делать больше — в регионе готовы увеличить число анализов на 2019-nCoV с 500 до семи тысяч в сутки.