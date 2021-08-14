Еще трех человек, помогавших при ЧП с автобусом в Воронеже, разыскали

В Воронеже разыскали еще трех человек, которые помогали при ЧП с автобусом. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва автобуса. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что Денис Щупка учился в академии МЧС, поэтому знал, как действовать в подобных ситуациях. Также вместе с ним была Ольга Бажена. Гусев добавил, что все они вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в кареты скорой помощи. В ближайшее время он встретится с ними и наградит.

Ранее губернатор обратился в СМИ и к пользователям интернета с просьбой помочь найти Игоря Пахачева, который вытянул из салона автобуса девочку, зажатую сидениями. Он также помогал другим пострадавшим. Буквально через несколько минут Гусев написал, что номер телефона нашелся очень быстро. Всего от взрыва автобуса пострадали 24 человека, из них двое скончались.