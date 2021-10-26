Еще одного фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения оставили под арестом

Бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак, которого обвиняют в крупном мошенничестве по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, остался под стражей. Решение принял Мосгорсуд.

«Суд рассмотрел апелляцию Зака на решение Тверского суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемого — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе суда ТАСС.

Евгения Зака и гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина отправили под стражу 30 сентября на два месяца. Также была арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.

Все они проходят по уголовному делу, которое открыто по факту хищения с помощью мошенничества денег, которые принадлежат ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были выделены в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По этому делу арестованы также бывшая замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко. Кроме того, обвиняемым по этому делу является ректор Шанинки Сергей Зуев. Никто из них свою вину не признает.