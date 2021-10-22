Стало известно состояние ректора «Шанинки» после операции

Обвиняемый в хищении ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев перенес операцию на сердце. Она прошла успешно. Об этом сообщил адвокат Зуева — Сергей Севрук.

«Все прошло хорошо», — заявил Севрук РИА «Новости».

Защитник добавил, что Зуев лежит в городской больнице № 71. Ректор попал туда 20 октября из-за проблем с сердцем — у него диагностировали гипертонический криз. Операция прошла 21 октября.

Зуеву выдвинули обвинение в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Последним руководители бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Ректора «Шанинки» вину не признает.

По решению Тверского райсуда Зуев 13 октября был отправлен под домашний арест, мера пресечения будет действовать до 7 декабря. Прокуратура обжаловала данное решение, заседание в Мосгорсуде должно 27 октября.

Большой резонанс в обществе вызвало дело Марины Раковой, которая до последнего времени была вице-президентом Сбербанка. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Она заключена под стражу.