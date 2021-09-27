Российский регион объявил о вводе QR-кодов из-за коронавируса

Новые ограничения из-за распространения коронавируса ввели власти Самарской области. В частности, посещать общественные мероприятия и фитнес-центры смогут только обладатели QR-кодов.

О введении ограничений сообщил у себя в Instagram губернатор области Дмитрий Азаров. По его словам, сейчас в регионе мобилизуются все силы для защиты жизни и здоровья людей. Однако все это не будет иметь никакого смысла, если не будет контроля за их соблюдением на местах, подчеркнул он.

В связи с этим Азаров призвал глав городов и районов обеспечивать соблюдение принятых решений. В частности, в области будет усилен контроль масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах. Если ТЦ не усилят меры безопасности, последует череда закрытий и штрафов, предупредил губернатор.

Помимо этого, по его словам, со следующей недели главы муниципалитетов будут решать вопрос о возможном переводе школьников с шестого по десятый класс на дистанционное обучение.

Культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры смогут посещать только те, у кого есть QR-код сертификата о вакцинации.

«Для организации процесса даем две недели на подготовку. Поручил коллегам также провести встречу с представителями заведений общепита и выработать дополнительные меры», — уточнил Азаров.

Помимо этого, работа точек общепита будет ограничиваться с 21:00 до 06:00, если занято более 50% посадочных мест.