Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для Эстонии хорошим поводом продолжить практику планомерного закрытия своей границы для россиян, заявил политолог и общественный деятель Николай Стариков в комментарии Telegram-каналу «360». По мнению эксперта, прибалтийская страна использует любую возможность, чтобы попробовать оказывать давление на Россию.

«Во-первых, Эстония планомерно закрывает границу от граждан России. Это (снос памятника Т-34 — прим. ред.) хороший повод для них продолжить эту тактику. Предлогом является якобы наличие большого количества русских, которые пойдут спасать Т-34», — сказал Стариков.

С другой стороны, по его словам, власти Эстонии действительно хотят избежать беспорядков. Известно, что в Нарве 95% населения считает русский язык родным. Мэр города ранее также указывала на то, что для многих памятник играет важную роль для сохранения исторической памяти и своей культурной идентификации.

В данном случае, по мнению Старикова, можно видеть, как слились воедино два направления политической мысли Эстонии.

«Главное и основное — политика давления на Россию и создание из прибалтийских государств инструмента борьбы против нашего государства для англосаксов», — заключил он.

Сегодня Федеральная таможенная служба России сообщила, что передвижение через пункт пропуска Нарва-Ивангород ограничено на неопределенный срок. В ведомстве обратили внимание, что эстонская сторона объяснила это «обновлением программных средств».

При этом в департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что ограничение движения в районе Нарвы связано с демонтажем советских памятников.

Советский танк Т-34 собираются перевезти из Нарвы в военный музей под Таллином. Премьер страны Кая Каллас объявила, что в планах у властей — демонтировать еще шесть советских монументов.