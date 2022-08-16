«Еще один повод закрыть границу». Политолог Стариков — о демонтаже Т-34 в Нарве
Политолог Стариков: демонтаж Т-34 стал поводом для Эстонии закрыть границу для россиян
Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для Эстонии хорошим поводом продолжить практику планомерного закрытия своей границы для россиян, заявил политолог и общественный деятель Николай Стариков в комментарии Telegram-каналу «360». По мнению эксперта, прибалтийская страна использует любую возможность, чтобы попробовать оказывать давление на Россию.
«Во-первых, Эстония планомерно закрывает границу от граждан России. Это (снос памятника Т-34 — прим. ред.) хороший повод для них продолжить эту тактику. Предлогом является якобы наличие большого количества русских, которые пойдут спасать Т-34», — сказал Стариков.
С другой стороны, по его словам, власти Эстонии действительно хотят избежать беспорядков. Известно, что в Нарве 95% населения считает русский язык родным. Мэр города ранее также указывала на то, что для многих памятник играет важную роль для сохранения исторической памяти и своей культурной идентификации.
В данном случае, по мнению Старикова, можно видеть, как слились воедино два направления политической мысли Эстонии.
«Главное и основное — политика давления на Россию и создание из прибалтийских государств инструмента борьбы против нашего государства для англосаксов», — заключил он.
Сегодня Федеральная таможенная служба России сообщила, что передвижение через пункт пропуска Нарва-Ивангород ограничено на неопределенный срок. В ведомстве обратили внимание, что эстонская сторона объяснила это «обновлением программных средств».
При этом в департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что ограничение движения в районе Нарвы связано с демонтажем советских памятников.
Советский танк Т-34 собираются перевезти из Нарвы в военный музей под Таллином. Премьер страны Кая Каллас объявила, что в планах у властей — демонтировать еще шесть советских монументов.