Мэр Нарвы отказалась от выборов в парламент из-за демонтажа танка Т-34

Мэр Нарвы Катри Райк не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии из-за решения властей страны демонтировать в городе танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы. Об этом она сообщила порталу государственного телерадиовещания ERR.

Райк подчеркнула, что не будет баллотироваться ни от одной партии. Сейчас, по ее словам, она продолжает работать на благо Нарвы, написало РИА «Новости».

«Сейчас я не представляю, что сижу вместе в одном зале с теми людьми, которые сейчас приняли такое решение (о демонтаже танка Т-34 — прим. ред.)», — сказала мэр.

Танк-памятник установили в Нарве еще в 1970 году. Сегодня утром в городе начали его демонтаж. Мемориал планируют доставить в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Борьбой с советскими памятниками в Эстонии активно занимаются с подачи премьер-министра Каи Каллас, которая призвала демонтировать их как можно быстрее.

Райк выступила против переноса танка, объяснив, что этот мемориал является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Это третий по величине город Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, причем 95% жителей считают русский родным языком, отметила газета «Известия».