Еще один человек с коронавирусом выявлен в России. Это итальянец

Еще один случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в России. Зараженным оказался итальянец.

Как сообщил Роспотребнадзор, гражданин Италии прилетел в Россию 29 февраля. Через несколько дней, 2 марта, он обратился к врачам с симптомами ОРВИ. После этого его положили в инфекционный бокс. Он сдал анализы, которые подтвердили диагноз. Сейчас болезнь протекает в легкой форме. Медики оценивают состояние итальянца как удовлетворительное.

В начале марта СОVID-2019 подтвердился у Давида Берова из Москвы. В конце февраля он вернулся из путешествия по Италии. Сейчас молодой человек находится в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Они считают его состояние удовлетворительным.

У всех людей, которые с ним контактировали или могли контактировать за последние недели, взяли анализы. Ранее стало известно, что у родных и близких Давида COVID-2019 не обнаружили.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта сообщил, что больничные получат все люди, находящиеся на карантине из-за коронавируса.

«Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям», — отметил градоначальник в своем блоге.

По его словам, больничный лист можно получить и задним числом. Это касается и тех людей, кто прилетел из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии и других стран с неблагоприятной из-за коронавируса ситуацией. При необходимости документы могут выдать в аэропорту.

Новый тип коронавируса впервые обнаружили у жителя китайского Уханя в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился в Китае и за его пределами. По последним данным, COVID-2019 заразились более 95 тысячи человек, еще свыше трех тысяч умерли. При этом 50 тысяч выздоровели. Пока вакцины от коронавируса нет. Над ее созданием сейчас работают ученые со всего мира.