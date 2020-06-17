Еще двух фигурантов дела «Сети»* попросили отправить в колонию

Обвинение попросило для двух фигурантов дела «Сети»* реального наказания в виде девяти и шести лет колонии. Юлию Бояршинову наказание смягчили за сотрудничество со следствием.

«Прошу… Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима», — сказал государственный обвинитель на заседании суда, его цитирует РИА «Новости».

Бояршинову вменяют «участие в террористической организации» и «хранение взрывчатых веществ». В сумме наказание составляет семь лет, но один год ему вычли за сотрудничество со следствием.

По версии следствия, участники террористического сообщества «Сеть»* и ее подразделения «Марсово поле» готовили вооруженный мятеж и насильственный захват власти.

Промышленный альпинист Юлий Бояршинов признался в участии в террористическом сообществе «Сеть» и хранении взрывчатых веществ. Житель Петербурга Игорь Шишкин, также полностью признавший свою вину, осужден на 3,5 года колонии общего режима. Всего в деле 11 фигурантов.

По словам Бояршинова, они проводили мероприятия по самообороне, обсуждали изменение государственного строя и применения насилия к представителям власти. Филинков обвинения отвергал и заявил, что при задержании у него выбили признание при помощи давления.

*«Сеть» — террористическая организация, запрещена в России.