Отец опознал в найденных останках Екатерину Левченко. Ее убили фигуранты «Сети»*

Левченко пропала еще в 2017 году. Как предположило следствие, ее вместе с ее знакомым Артемом Дорофеевым вывезли в лес и там убили — возможно, после пыток. В убийстве подозревают фигурантов дела «Сети»*. Они действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и некоторых городах Белоруссии. Участников организации арестовали в феврале 2020 года.

Ранее фигурант пензенского дела Алексей Полтавец признался, что убил Дорофеева. Он же рассказал, что Левченко убил Максим Иванкин — еще один осужденный по этому же делу.

«В лес они ушли вчетвером: Алексей Полтавец, Максим Иванкин, Катя Левченко и Артем Дорофеев. В Рязани появились только двое — Полтавец и Иванкин», —рассказал бывший левый активист Илья Хесин, который провел самостоятельное независимое расследование «пензенского дела».

Тело Дорофеева нашли осенью 2017 года. Наверняка сказать, что это он, эксперты смогли только после многочисленных экспертиз, которые длились до февраля 2019 года.

*«Сеть» — террористическая организация, запрещенная в России