Еще 34 человека умерли от коронавируса в России

При этом за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 3448 человек в 78 регионах. Больше всего новых случаев в Москве (1370). Оперштаб уточнил, что большинство новых заболевших в российской столице — люди младше 45 лет. Около 5% — дети.

Всего в России зарегистрированы 27 938 человек с COVID-19. Побороть вирус смогли 2304 пациента, умерли 232. Почти все регионы в рамках борьбы с коронавирусом ввели режим самоизоляции. С этой недели в Москве и Подмосковье начали действовать спецпропуска. Люди, вынужденные сейчас работать, должны их показывать полиции в метро или при поездке на личном транспорте.

Вспышка нового типа коронавируса возникла в Китае в конце 2019 года. Первый случай зарегистрирован в Ухане. ВОЗ 11 марта признала распространяющуюся по миру болезнь пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире более двух миллионов инфицированных. Тяжелая ситуация сложилась в США. За сутки там потеряли 2494 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии 30 тысяч американцев стали жертвами коронавируса.