Еще 24 пациента умерли от коронавируса в Москве

В Москве за сутки скончались 24 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число пациентов, умерших в Москве от коронавируса, достигло 4258.

По состоянию на утро 15 июля, в России, по данным федерального оперативного штаба, было выявлено 746 369 случаев коронавирусной инфекции (+6422 за сутки). Умерли 11 770 пациентов (+156), выздоровели 523 249 человек (+10 424).

На прошлой неделе Росстат опубликовал статистику по смертям от коронавируса за май. Согласной ей, COVID-19 стал основной причиной смерти у 7444 человек: в 5644 случаях это было подтверждено лабораторно, в 1800 случаях по клинической картине болезни. Еще у 1530 пациентов COVID-19 оказал существенное влияние на течение других заболеваний, но не был основной причиной смерти. У 3478 человек, заболевших коронавирусом, смерть наступила от причин, никак не связанных с ним. По статистике оперштаба за май, от коронавируса в России умерли 3686 человек.