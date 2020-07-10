Росстат: в мае от коронавируса умерло 7444 человека

В пяти тысячах случаях коронавирус не является основной причиной смерти, но указан как «прочее важное состояние», повлиявшее на гибель. Из этого числа в 1530 случаях COVID-19 привел к осложнениям основного заболевания. У остальных 3478 человек вирус не стал основной причиной смерти, и не усугубил уже существующие заболевания.

Самое большое количество смертей от коронавируса было в Центральном федеральном округе — это 4994 из 7444 случаев. Из этого числа в Москве умерло 2757 человек, а в Подмосковье 1669. В Санкт-Петербурге выявлено 966 смертей, всего в Северо-Западном федеральном округе в мае отмечено 1113 случаев.

Дальше по количеству идет Приволжских федеральный округ — 437 случаев, затем Северо-Кавказский федеральный округ — 385 смертей, из которых 240 зарегистрированы в Дагестане. Далее Южный округ — 221 смертей, Сибирский округ — 148, Уральский округ — 84 и Дальневосточный — 62.

Ранее представитель ВОЗ предположил, когда в России может начаться вторая волна коронавируса.