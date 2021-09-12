Евросоюз должен обратить внимание на заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войны с Россией. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией крайне опасны для стран Европы.

«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам ЕС необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — написал Володин.

По мнению Володина, русские и украинцы — один народ, который оказался разделенным по воле таких политиков, как Владимир Зеленский. Он отметил, что думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне.

Председатель Госдумы считает, что высказывания Зеленского говорят о его нежелании налаживать нормальные отношения. А это значит, что проблем у жителей Украины будет еще больше. Володин подчеркнул, что худой мир лучше любой войны, которая может привести к уничтожению целых стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил слова слова Зеленского с игрой в КВН. Он отметил, что попытки украинского лидера таким образом завоевать популярность не радуют.