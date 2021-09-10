Лавров сравнил заявления Зеленского с выступлением на КВН

В словах президента Украины Владимира Зеленского услышали отголоски КВН. Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что попытки украинского лидера таким образом завоевать популярность не радуют.

Министр иностранных дел России счел высказывания Зеленского печальными. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим… Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей?», — сказал Лавров, предположив, что другого способа у президента Украины не осталось.

Ранее Зеленский исключил, что Донбасс когда-либо станет русской территорией и предложил сторонникам РФ и вхождения региона в ее состав «искать себе место в России». По его словам, без Украины на донбасской земле не будет цивилизации. Зеленский заметил, что хочет выполнить все обещанное за один срок и отправиться отдыхать.

Украину Владимир Зеленский возглавил весной 2019 года, заявив после победы на выборах, что избирается президентом только на один срок.