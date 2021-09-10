ЕС продлил индивидуальные санкции против России до 15 марта 2022 года

Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России. Они будут действовать до 15 марта 2022 года, передало РИА «Новости».

«Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Несколько дней назад Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием ввести санкции против Польши. Суд в июле этого года потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что единая армия Евросоюза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО.

До этого Столтенберг призвал Россию предоставить данные об учениях «Запад-2021». По его мнению, российские власти должны раскрыть подробности военных учений и вести себя предсказуемо на фоне обеспокоенности Прибалтики, Польши и Украины.