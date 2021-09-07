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    07 сентября 2021, 14:18

    Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

    Наза Салех Захи

    Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием ввести санкции против Польши. Такое заявление сделал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

    Суммы возможных штрафов будут определены во время разбирательства, написало РИА «Новости».

    Суд Евросоюза в июле этого года потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии посчитали деятельность данного органа, который уполномочен принимать решения о профессиональной деятельности судей, угрожающим их беспристрастности. Бельгия заявила, что это обстоятельство противоречит положениям Договора о Европейском союзе.

    Конституционный суд в Варшаве счел решение европейской инстанции необязательным. Польские власти в ответ на претензии Еврокомиссии в итоге согласились приостановить работу палаты.

    В ЕК полагают, что Польша не полностью выполнила требуемые условия, поэтому угроза для независимости судебной системы страны сохраняется.