Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши

Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием ввести санкции против Польши. Такое заявление сделал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Суммы возможных штрафов будут определены во время разбирательства, написало РИА «Новости».

Суд Евросоюза в июле этого года потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии посчитали деятельность данного органа, который уполномочен принимать решения о профессиональной деятельности судей, угрожающим их беспристрастности. Бельгия заявила, что это обстоятельство противоречит положениям Договора о Европейском союзе.

Конституционный суд в Варшаве счел решение европейской инстанции необязательным. Польские власти в ответ на претензии Еврокомиссии в итоге согласились приостановить работу палаты.

В ЕК полагают, что Польша не полностью выполнила требуемые условия, поэтому угроза для независимости судебной системы страны сохраняется.