ЕС предложил России начать переговоры о признании сертификатов о вакцинации

Минздрав вместе с другими органами власти в скором времени начнет консультации с европейскими коллегами по поводу признания сертификатов о вакцинации. Об этом в министерстве сообщили газете «Известия».

Там рассказали, что в ведомство поступило предложение от представительства Евросоюза об обсуждении вопроса применения цифровых сертификатов.

«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — заявили в Минздраве.

На прошлой неделе посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сказал, что Евросоюз выступил с идеей обсудить с Россией возможность признания сертификатов о вакцинации и обратился в Минздрав РФ.

В настоящий момент Европа официально не одобрила ни одну российскую вакцину. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал в интервью телеканалу CNBC TV18, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить российскую вакцину «Спутник V» осенью.

Однако агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы не предоставила EMA все данные о вакцине. Именно это препятствует признанию российского препарата. Глава РФПИ опроверг эти слухи.

Дипломатические источники газеты в Испании, в свою очередь, рассказали, что страна поддерживает предложение признать сертификаты вакцинации из разных стран.