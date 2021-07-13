Глава РФПИ назвал слухами информацию о задержке с данными по «Спутнику V» для ЕС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что информация о задержке с данными по вакцине «Спутник V» для ЕС — слухи. Об этом он сообщил в интервью CNBC-TV18.

В западной прессе появилась информация, что вакцину «Спутник V» не регистрируют в ЕС из-за действий разработчиков, которые якобы не дают своевременных и полных данных по вакцине.

«Мы видели, что кампанию по дискредитации „Спутника V“ начали вести еще до регистрации препарата [на российской территории]», — сказал он.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств заявило, что по «Спутнику V» из России предоставлены очень хорошие клинические данные. Дмитриев отметил, что вакцину мешают зарегистрировать некоторые крупные западные фармкомпании.

Медики из Аргентины провели исследование, которое показало, что тем, кто уже переболел ковидом, достаточно одной дозы «Спутника V». Ученые не увидели очевидных преимуществ введения второй дозы препарата переболевшим. Поэтому они рекомендовали прививаться в таких случаях одним компонентом «Спутника V» или «Спутником Лайт».