Эрнст вошел в обновленный состав совета директоров МТС

Новичками в составе директоров МТС помимо Эрнста стали председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура. Свои места в совете покинули управляющие партнеры АФК «Система» Всеволод Розанов и Алексей Катков и независимый директор Антониу Теодосиу.

Эрнста, Херадпира и Шарабуру номинировали в качестве независимых директоров в мае.

В совете директоров МТС по-прежнему девять человек. В нем остались президент МТС Алексей Корня, член совета директоров ПАО АФК «Система» Феликс Евтушенков, вице-президент «Системы» по стратегии Артем Засурский и независимые директора Регина фон Флемминг, Томас Холтроп и Валентин Юмашев.

МТС пригласила на работу известных управленцев в соответствии с новой стратегией. Ранее Forbes включил Эрнста в рейтинг самых влиятельных людей в медиабизнесе. Он занял в списке 73 место.