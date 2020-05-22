    22 мая 2020, 08:13

    Эрнста включили в список кандидатов совета директоров МТС

    Эля Данилюк

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст может войти в совет директоров МТС. Случится это или нет, определит голосование на годовом собрании акционеров мобильного оператора. Об этом РИА «Новости» сообщили в МТС.
    Эрнста включили в список кандидатов совета директоров МТС

    Решение было принято 21 мая советом директоров, за него будут голосовать 24 июня.

    Кандидатуру Константина Эрнста в МТС выдвинули впервые. Помимо него, новичками в компании могут стать член наблюдательного совета X5 Retail Group Надежда Шурабура и управляющий партнер и сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

    Сейчас в совете МТС девять директоров, из них четверо — «приглашенных». Если новых кандидатов одобрят, совет директоров будет состоять уже из шести независимых топ-менеджеров.

    Расширить состав директоров и пригласить именитых и успешных лидеров возникло в компании не случайно. Это подразумевает новая стратегия компании.

    Ранее сообщалось, что Forbes включил Константина Эрнста в рейтинг самых влиятельных людей в медиабизнесе. Гендиректор Первого канала занял в списке 73-е место, сообщала «Газета.ru».