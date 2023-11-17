Общество 17 ноября 2023, 11:37 Эрнст предложил создать аналог Евровидения без политических ограничений Эрнст предложил создать ежегодный международный песенный конкурс «Интервидение» Unsplash

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России нужно создать ежегодный песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», в котором будут участвовать разные страны. С таким предложением выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главами зарубежных делегаций, сообщил ТАСС.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний», — отметил Эрнст.

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По его словам, такое мероприятие должно стать свободной трибуной, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Запустить конкурс можно было бы уже в 2024 году, сказал гендиректор Первого канала. Россия рассчитывает на участие в музыкальном состязании стран БРИКС и предлагает другим государствам присоединиться к инициативе, сообщил Эрнст.

Судить песенный конкурс будет национальное жюри, пояснил генеральный директор Первого канала. Правила определит постоянно действующий оргкомитет.

Эрнст добавил, что у Первого канала большая практика участия в Евровидении, но на протяжении последних лет на этот конкурс оказывают слишком много политических влияний. Однако популярная музыка должна доходить до аудитории, минуя политические пристрастия, указал гендиректор федерального телеканала. По его словам, «Интервидение» будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира.

В 2024 году Евровидение пройдет в шведском городе Мальме. Россия не примет в нем участие, поскольку ее отстранили от конкурса в 2022 году.