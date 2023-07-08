Мир 08 июля 2023, 04:07 «Евровидение-2024» пройдет на юге Швеции в Мальме «Евровидение-2024» пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме на юге Швеции РИА «Новости»

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«Евровидение-2024» пройдет на юге Швеции в городе Мальме 7, 9 и 11 мая. Об этом сообщили организаторы конкурса на странице в Twitter.

«Добро пожаловать обратно в Мальме! Мальме примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

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Заинтересованными в проведении музыкального конкурса оказались сразу несколько городов. Это Стокгольм, Гетеборг и Эрншельдсвик. По словам исполнительного продюсера «Евровидения-2024» Эббы Адилссон, после конкурса в Мальме, прошедшего в 2013 году, «появилось больше современных мест для встреч, а власти и жители стараются предложить гостям принять участие в праздниках, которых будет больше, чем „в прошлый раз“.

«Евровидение-2024» пройдет в Швеции в связи с победой на конкурсе певицы Лорин. Полуфиналы назначены на 7 и 9 мая, финал — на 11 мая.

Ранее создатель групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш заявил, что Евровидение-2023 показало, что Украина — это не железное, а мертвое сердце. Речь идет о выступлении группы Tvorchi от Украины на европейском песенном конкурсе.