ЕР единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Президиум партии «Единая Россия» в Госдуме единогласно поддержал кандидатуру руководителя Минпромторга Дениса Мантурова на пост зампреда правительства. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Евгений Ревенко в Telegram-канале.

«Фракция „Единая Россия“ решила поддержать министра промышленности Дениса Мантурова на должность вице-премьера правительства единогласно. Впереди голосование в Думе», — написал Ревенко.

Госдуме предстоит принять решение сегодня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11. В документе отмечалось, что новый зампред правительства будет совмещать должность с руководством Министерства промышленности и торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Дениса Мантурова на новую должность.