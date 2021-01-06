Эпидемическую обстановку на новогодних каникулах оценили в России

Обстановка с пандемией коронавируса стабилизировалась в России на новогодних праздниках, но все еще остается напряженной. Почти четверть от всего фонда инфекционных коек в стране сейчас свободна. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тысяч новых случаев [COVID-19]», — приводит ТАСС слова Мурашко после селекторного совещания с регионами.

Министр добавил, что в России сейчас свободно 24% коечного фонда. На лечении от COVID-19 в больницах находятся 211,6 тысячи человек. На амбулаторном лечении — 82% пациентов. По словам Мурашко, в период праздников система здравоохранения работает в полном объеме.

«По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи», — подчеркнул глава Минздрава. За все время пандемии российские медики выявили 3 308 601 случай COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умер 59 951 человек.