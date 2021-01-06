Число жертв коронавируса в России приблизилось к 60 тысячам

За прошедшие сутки к летальному исходу привело 445 случаев заражения коронавирусом. Всего в России после инфицирования умер 59 951 человек, сообщил столичный оперштаб.

«Зафиксировано 445 летальных исходов. <…> За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход», — сказано в сообщении.

Врачи за сутки получили 24 217 положительных тестов на наличие коронавируса. При этом 11% новых заболевших не имели никаких симптомов. Вылечить медикам удалось еще 23 055 пациентов. Всего за время распространения вируса в России выявили 3 308 601 случай инфицирования. Выздоровели и выписались из больниц 2 685 723 пациента.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что пандемия коронавируса в России может развиваться по двум сценариям. В первом случае полностью победить вирус поможет популяционный иммунитет.

Если все пойдет по второму пути, то коронавирус будет продолжать изменяться и станет таким же привычным, как грипп. В этом случае ученым придется разрабатывать новые препараты, чтобы все смогли повторно пройти вакцинацию.