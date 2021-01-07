«Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В праздничные дни в России удалось удержать темп тестирования на коронавирус на нужном уровне.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с регионами отметил, что обстановка с пандемией в стране стабилизировалась на новогодних праздниках, но все еще остается напряженной. Почти четверть от всего фонда инфекционных коек в стране сейчас свободна. По его словам, на январских каникулах система здравоохранения продолжает работать в полную силу.